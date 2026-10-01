कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर CM भूपेंद्र पटेल की बड़ी घोषणा, मिलेगा ‘गुजरात गरिमा पुरस्कार’

अहमदाबाद। फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड-1073 में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की दुनियाभर में सराहना हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित की वीरता को सलाम करते हुए उनके सम्मान में राज्य सरकार की ओर से 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा गुजरात उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि आज पूरी दुनिया कैप्टन स्मित मच्छार के साहस को सलाम कर रही है। गुजरात के इस वीर सपूत ने अपनी बहादुरी से गुजरात के साथ पूरे देश का नाम दुनियाभर में रोशन किया है।