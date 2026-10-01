वैवाहिक केस में महिला ने मांगे 30 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट में जज ने दिया मजेदार जवाब, कहा- हमें तो सैलरी ही लाखों में मिलती है

वकील ने जज साहब की बात को तुरंत सुधारते हुए कहा कि नहीं सर, 30 लाख नहीं बल्कि हम 30 करोड़ की मांग कर रहे हैं। यह सुनते ही जस्टिस शर्मा मुस्कुराते हुए बोले- हमारी सैलरी तो लाखों में ही आती है। इसलिए पांच अंक से आगे दिमाग काम करना बंद कर देता है।