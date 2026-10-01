‘नीतीश कुमार को ‘गद्दार’ कहना बिहार का अपमान’, गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना

सोनिया गांधी की कथित टिप्पणी पर राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात कही गई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि अब राजनीति में एक नया मुहावरा उभर रहा है- जो लोग किसी खास परिवार के प्रति वफादार हैं और उसकी सत्ता मजबूत करने में मदद करते हैं, उन्हें देशभक्त कहा जाता है, जबकि बाकी लोगों के लिए अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नीतीश कुमार बिना किसी राजनीतिक विरासत के इस मुकाम तक पहुंचे हैं।