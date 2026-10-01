दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर रोक से किया इनकार

Raju Kumar Singh: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में जश्न के दौरान हुई फायरिंग में महिला की मौत के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज जैन ने 29 सितंबर को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहली नजर में निचली अदालत के फैसले में ऐसी स्पष्ट गलती या गंभीर खामी नहीं दिखती, जिसके आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाई जा सके। हालांकि, हाईकोर्ट पहले ही 27 जुलाई 2026 को उनकी चार साल की सजा पर रोक लगा चुका है। सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर की है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।