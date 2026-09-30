Bihar MLC Election: जन सुराज ने की चुनाव तारीख बदलने की मांग, कहा- त्योहार के तुरंत बाद वोटिंग से घट सकता है टर्नआउट

जन सुराज पार्टी के नेता उबैदुर रहमान ने कहा कि यह याचिका पार्टी के मुख्यालय समन्वयक और पूर्व आईएएस अधिकारी मंडल जी के निर्देश पर आयोग को सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग 23 तारीख को निर्धारित है। 20 तारीख को दुर्गा पूजा खत्म हो रही है। चुनाव त्योहार के तीसरे दिन यानी 21 और 22 तारीख के ठीक बाद करा दिया जाएगा। इस वजह से त्योहार के लिए घर जाने वाले कई मतदाता समय पर पटना या अपने संबंधित मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतदाताओं को वापस आने और अपना वोट डालने के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।