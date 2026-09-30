जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें, स्पेशल PMLA कोर्ट ने तय किए आरोप, 30 नवंबर से ट्रायल

Bargain Land Case: रांची की स्पेशल PMLA कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (ECIR 06/23) में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला बरगाईं सर्कल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकीलों, संजीव सहाय और संजय कुमार ने बताया कि स्पेशल जज द्वारा आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद को बेगुनाह बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। इसके बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई और गवाहों के बयान व सबूत पेश करने के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की।