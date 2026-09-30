प्रवेश वर्मा के खिलाफ ACB जाएगी AAP, सौरभ भारद्वाज बोले- करप्शन का सबूत मिटाने के लिए युवक को मारा थप्पड़

Parvesh Verma Slapgate: दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े थप्पड़ विवाद में आम आदमी पार्टी ने अब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के पास जाने का फैसला किया है। दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस सड़क के निर्माण को लेकर विवाद हुआ, वो PWD टेंडर के तहत जनता के पैसे से बनाई जा रही थी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सड़क बेहद घटिया सामग्री से बनाई गई थी, जो हाथों से उखड़ रही थी और जब एक 22 साल के युवक ने इसका वीडियो बनाना चाहा, तो प्रवेश वर्मा ने भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए उसका मोबाइल छीनकर उसे थप्पड़ मारा। भारद्वाज ने कहा कि अगर ACB केस दर्ज नहीं करती है, तो पार्टी कोर्ट का रुख करेगी।