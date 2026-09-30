रूस ने NATO को दी परमाणु हमले की चेतावनी, कहा- कैलिनिनग्राद की नाकेबंदी की तो भुगतना होगा अंजाम

रूस की चेतावनी के जवाब में NATO ने कहा कि वह एक रक्षात्मक संगठन है जिसका मकसद अपने सदस्य देशों को अलग-अलग दिशाओं से आने वाले खतरों से बचाना है। रॉयटर्स के अनुसार, NATO की प्रतिक्रिया में यह साफ किया गया कि उसकी कोई भी सैन्य गतिविधि या अभ्यास रूसी संघ के इलाके के लिए खतरा नहीं है। NATO ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की भी अपील की और मॉस्को से कहा कि वह सहयोगी देशों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बंद करे और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना भी रोके।