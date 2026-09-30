30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

रूस ने NATO को दी परमाणु हमले की चेतावनी, कहा- कैलिनिनग्राद की नाकेबंदी की तो भुगतना होगा अंजाम

Russia Nuclear Warning: मॉस्को ने NATO को चेतावनी दी है कि वह कैलिनिनग्राद को रूस से अलग-थलग करने की कोई भी कोशिश न करे। रॉयटर्स के अनुसार, रूस ने एक राजनयिक दस्तावेज में कहा है कि ऐसी स्थिति में वह परमाणु हथियारों समेत अपनी सभी उपलब्ध सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Sep 30, 2026

Vladimir Putin

व्लादिमीर पुतिन (File Photo)

Russia-NATO Tension: कैलिनिनग्राद को लेकर रूस और NATO के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मॉस्को ने NATO को भेजे एक दस्तावेज में चेतावनी दी कि अगर NATO देश कैलिनिनग्राद इलाके को रूस के बाकी हिस्सों से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो वह अपनी सभी उपलब्ध सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेगा, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। रॉयटर्स के अनुसार दस्तावेज में रूस ने नाटो को शुरुआत में ही सदस्य देशों के मुख्य निर्णय केंद्रों पर सीधे मिसाइल स्ट्राइक करने की चेतावनी दी है।

मुख्य कमांड सेंटर पर हमले की चेतावनी

रॉयटर्स के अनुसार, दस्तावेज में NATO पर खतरनाक और लापरवाह रास्ते अपनाने का आरोप लगाया गया है। मॉस्को ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से सीधी सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि अगर कैलिनिनग्राद को अलग करने की कोशिश की जाती है, तो लड़ाई के शुरुआती दौर में NATO के मुख्य कमांड और डिसीजन मेकिंग सेंटर्स रूसी हमलों का निशाना बन सकते हैं।

NATO की प्रतिक्रिया

रूस की चेतावनी के जवाब में NATO ने कहा कि वह एक रक्षात्मक संगठन है जिसका मकसद अपने सदस्य देशों को अलग-अलग दिशाओं से आने वाले खतरों से बचाना है। रॉयटर्स के अनुसार, NATO की प्रतिक्रिया में यह साफ किया गया कि उसकी कोई भी सैन्य गतिविधि या अभ्यास रूसी संघ के इलाके के लिए खतरा नहीं है। NATO ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की भी अपील की और मॉस्को से कहा कि वह सहयोगी देशों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बंद करे और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना भी रोके।

क्या सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है?

परमाणु मामलों के जानकार और रूस के पूर्व राजनयिक निकोलाई सोकोव ने रॉयटर्स को बताया कि पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन का समर्थन जारी रखते हुए रूस के साथ सीधे टकराव से बचना मुश्किल होता जा रहा है। सोकोव के मुताबिक, रूस की चेतावनी इस बात का संकेत हो सकती है कि मॉस्को में पश्चिमी कदमों को लेकर अधिक कठोर रुख रखने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है।

सोकोव ने बताया कि पश्चिमी देशों की गतिविधियों में यूक्रेन को हथियार देना, रूस पर नए प्रतिबंध लगाना, रूसी जहाजों को रोकना और कैलिनिनग्राद के पास सैन्य अभ्यास व खुफिया उड़ानें शामिल है। उनके अनुसार, ऐसे हालात में एक गलत फैसला या गलत कदम स्थिति को तेजी से बिगाड़ सकता है।

कैलिनिनग्राद को लेकर रूस की चिंता का कारण

कैलिनिनग्राद रूस का एक ऐसा इलाका है जो भौगोलिक रूप से देश की मुख्य भूमि से अलग है और जहां बड़ी संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित इस इलाके की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से मिलती हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, रूस और NATO के बीच संभावित सैन्य तनाव के लिहाज से यह इलाका रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। जहां पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों द्वारा बाल्टिक सागर में रूसी जहाजों की निगरानी, लगातार सैन्य अभ्यास और कैलिनिनग्राद के पास जासूसी उड़ानों से मास्को नाराज है।

जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ईरान को मिला अमेरिका से प्रस्ताव

ये भी पढ़ें
Abbas Araghchi

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 06:49 pm

Published on:

30 Sept 2026 06:49 pm

Hindi News / World / रूस ने NATO को दी परमाणु हमले की चेतावनी, कहा- कैलिनिनग्राद की नाकेबंदी की तो भुगतना होगा अंजाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फिलिस्तीनी पत्रकार बना युद्ध का शिकार, इज़रायली ड्रोन हमले में हुई मौत

Israeli attacks in Gaza
विदेश

Flydubai फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश का मामला, एक इजराइली यात्री से बात करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान

FlyDubai Flights
विदेश

‘गोली चलाई तो करेंगे तुरंत और बेरहम हमला’, सीमा पर लैंडमाइन ब्लास्ट को लेकर भड़की किम जोंग उन की बहन

kim jong un news
विदेश

ईरान में आवासीय इमारत में धमाका, 2 लोग घायल

Explosion
विदेश

रूस के कब्जे में फंसा यूक्रेन का अनाथ युवक, जान बचाने के लिए पुतिन के समर्थन में बनानी पड़ी वीडियो, सामने आई दर्दनाक कहानी

Russia arrests nine for planned attacks and espionage
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.