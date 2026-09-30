‘गोली चलाई तो करेंगे तुरंत और बेरहम हमला’, सीमा पर लैंडमाइन ब्लास्ट को लेकर भड़की किम जोंग उन की बहन

North Korea Warning: उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चेतावनी भरी बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में दोनो देशों की सीमा पर हुए धमाके के बाद दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर बारूदी सुरंग बिछाने और उनमें विस्फोट होने के संभावित आरोप लगाए थे। इसके बाद उत्तर कोरिया का इस पर जवाब आया है और उसने लगाए गए संभावित आरोपों को मनगढ़ंत कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया की ओर से सैनिकों पर कोई भी गोलीबारी हुई तो उसके जवाब में तत्काल और बेरहम कार्रवाई की जाएगी।