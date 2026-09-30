MEA Warning: रूस में नौकरी या सेना में भर्ती? भारतीयों को सरकार की सख्त चेतावनी, कहा- इस रास्ते से रहें दूर

मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना में नौकरी पाने के लिए कुछ लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसके बाद वे रूसी पासपोर्ट ले रहे हैं और फिर रूसी आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी इच्छा से रूसी सशस्त्र बलों में शामिल होने के ऑफर तलाश रहे थे। लोग सरकार ने बिना पूछे ऐसा कर रहे हैं तो कुछ पैसों के लालच में ऐसा करके अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सरकार ने सलाह दी है कि ऐसा बिल्कुल भी न करें।