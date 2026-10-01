Maharashtra: सोने की मांग के आगे रिश्ते हुए बेबस, 9 महीने की गर्भवती को नहीं मिला इलाज, मां और बच्चे की मौत

अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि उसके पेट में पानी की मात्रा कम हो गई है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे के गले में नाल लिपटी हुई थी। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वालों ने इलाज का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि स्वाती से मायके से दो तोला सोना लाने की मांग की जा रही थी। गर्भावस्था के दौरान भी उसे इस मांग को लेकर कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया।