शहजाद पूनावाला से क्लैश के बाद सिवेट तोमर का क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- ‘धोखा कौन पहले दिया है?’

सिवेट तोमर ने किया क्रिप्टिक पोस्ट (सोर्स: IMDb)
Siwet Tomar Instagram Post: ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर होने के बाद सिवेट तोमर ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। यह पोस्ट शहजाद पूनावाला के साथ हुए विवाद और फिजिकल क्लैश के बाद सामने आया है। सिवेट ने अपनी पोस्ट में मिल रही आलोचनाओं पर सवाल उठाते हुए भरोसे और धोखे का जिक्र किया है।
सिवेट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन लोगों पर सवाल उठाया, जो उन पर बार-बार ‘बिलो द बेल्ट’ जाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर उन्हें स्वरा से माफी मांगने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
सिवेट ने दावा किया कि उन्हें इस पूरे मामले में ‘फंसाया’ जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें जज करने से पहले पूरी स्थिति को करीब से समझने की कोशिश करें।
सिवेट ने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, “धोखा कौन पहले दिया है और अगर आपको धोखा मिलेगा तो क्या आप उस इंसान की किसी भी बात पर भरोसा कर पाओगे?” उनके इस बयान को शहजाद के साथ हुए विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है।
शहजाद पूनावाला के साथ हुए टकराव को लेकर सिवेट पहले भी अपना पक्ष रख चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि टकराव के दौरान उन्हें उकसाया गया था। सिवेट का दावा था कि उन्होंने सिर्फ शहजाद का कॉलर पकड़ा था। हालांकि, उन्होंने यह भी माना था कि गुस्सा होना और हाथापाई करना गलत था।
‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर होने के बाद सामने आया सिवेट का यह पोस्ट अब उनके और शहजाद के बीच हुए विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा में है।
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