शहजाद पूनावाला से क्लैश के बाद सिवेट तोमर का क्रिप्टिक पोस्ट, बोले- ‘धोखा कौन पहले दिया है?’

Siwet Tomar Instagram Post: ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर होने के बाद सिवेट तोमर ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। यह पोस्ट शहजाद पूनावाला के साथ हुए विवाद और फिजिकल क्लैश के बाद सामने आया है। सिवेट ने अपनी पोस्ट में मिल रही आलोचनाओं पर सवाल उठाते हुए भरोसे और धोखे का जिक्र किया है।