Bigg Boss 20: रीति तिवारी ने काजी तौकीर से की दोस्ती, परिवार और अपने सबसे बड़े डर का किया खुलासा

Rhiti Tiwari and Qazi Touqeer Friendship: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, कंटेस्टेंट्स के बीच के समीकरण और उनकी निजी जिंदगियों की परतें भी खुलकर सामने आ रही हैं। शो के एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इन्फ्लुएंसर रीति तिवारी (Riti Tiwari) सिंगर-एक्टर काजी तौकीर (Qazi Touqeer) को सॉरी बोलती दिख रही हैं। साथ ही उन्होंने इसके पीछे का कारण अपने परिवार के मतभेदों को बताया। रीति ने इस बीच अपने सबसे बड़े डर को लेकर भी खुलासा किया।