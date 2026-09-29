“माफिया की तरह काम कर रहा है बिजली बोर्ड!”, बिजली कटने पर भड़कीं तनीषा मुखर्जी, देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

तनीषा मुखर्जी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के बिजली बोर्ड को लेकर शिकायत की। तनीषा ने लिखा, "लोनावाला में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड किसी माफिया की तरह काम कर रहा है! वे भारी-भरकम बिल भेज रहे हैं और बिना वजह बिजली काटकर लोगों को तुरंत पेमेंट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह बिल्कुल गैरकानूनी और क्रिमिनल है! शनिवार की शाम को आकर बिजली काट दी जाती है, भले ही ड्यू डेट बची हो। लोगों को एक तरह से बंधक बनाकर रखा जा रहा है।"