“मैंने पीछे से वार नहीं किया!”, ‘राइज एंड फॉल 2’ से बेघर होने के बाद सिवेट तोमर आए LIVE, शहजाद पूनावाल पर लगाए आरोप

Siwet Tomar On Violent behaviour with Shehzad Poonawalla:रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के तीसरे एपिसोड में हंगामा हो गया। शहजाद पूनावाला के साथ हुई हाथापाई के बाद शो सिवेट तोमर को अचानक बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब सिवेट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सिवेट ने अपने ऊपर लगे पीछे से हमला करने के आरोपों को खारिज करते हुए स्वीकार किया कि हाथ उठाना उनकी गलती थी, लेकिन साथ ही उन्होंने शहजाद पूनावाला पर पूरे दिन धर्म और जाति पर भड़काने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, उन्होंने स्वरा भास्कर के साथ बातचीत का पूरा सच बताते हुए दावा किया कि स्वरा ने राजपूत समाज से चार बार माफी मांगी थी, जिसे शो में एडिट कर दिया गया।