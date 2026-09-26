Rise And Fall 2: मनीष कश्यप ने वीरेंद्र सहवाग को कहा ‘क्रिकेट का भगवान’ तो हैरान हुए वीरू, फिर दिया शानदार जवाब

Rise and Fall Season 2 premieres: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) का धमाकेदार आगाज हो चुका है। 26 सितंबर को शो के प्रीमियर के साथ ही दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। शो के ऑन-एयर होते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई दिलचस्प और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें डिजिटल क्रिएटर और यूट्यूबर मनीष कश्यप पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से पहली बार मिलते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान मनीष ने सहवाग को क्रिकेट का भगवान कहा, तो वीरू चौंक गए और तुंरत इसका जवाब दे डाला।