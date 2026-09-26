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‘वो एक ट्रोल है’, शहजाद पूनावाला पर भड़कीं स्वरा भास्कर, ‘Rise And Fall 2’ को लेकर फिर छिड़ी बहस

Swara Bhasker Shehzad Poonawalla: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शहजाद पूनावाला के साथ अपनी चर्चित दुश्मनी के बारे में बात की। उन्होंने ट्रोलिंग के खिलाफ सलमान खान के स्टैंड की भी तारीफ की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 26, 2026

Swara Bhasker Shehzad Poonawalla

राइज एंड फॉल 2 से शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- tellyreporter)

Swara Bhasker Shehzad Poonawalla: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, वीरेंद्र सहवाग के शो ‘राइज एंड फ़ॉल 2’ में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो रही हैं। जहां एक्ट्रेस अपने पहले कैप्टिव रियलिटी शो में हिस्सा ले रही हैं। जिसके चलते सोशल मीडिया पर साथी कंटेस्टेंट शहजाद पूनावाला के साथ उनकी दुश्मनी की काफी चर्चा तेज हो गई है। ‘स्क्रीन’ के साथ एक खास बातचीत में, स्वरा ने शहजाद के बारे में अपनी राय रखी। उन्होंने उन्हें एक ट्रोल कहा और कहा कि वह शो में सिर्फ उनकी वजह से हैं। स्वरा ने ‘बिग बॉस 20’ में ट्रोलिंग के खिलाफ सलमान खान के लेटेस्ट स्टैंड पर भी टिप्पणी की।

शहजाद पूनावाला पर स्वरा भास्कर

जब से शो में कंटेस्टेंट के तौर पर स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के नामों की घोषणा हुई है, फैंस दोनों के बीच टकराव का इंतजार कर रहे हैं। इस पर स्वरा ने कहा, "असल में, मैंने तो अभी-अभी उनके बारे में जाना है। और वह खुद को इसी तरह पेश कर रहे हैं। मेरे लिए, वह एक ट्रोल हैं। और शायद अब एक 'अपग्रेडेड' ट्रोल। मुझे सच में नहीं पता कि उनकी और क्या काबिलियत है। और मुझे लगता है कि जब मैंने शो करने के लिए हाँ कहा, तो उन्हें एक राइवलरी की ज़रूरत थी। इसी तरह उन्हें चुना गया।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह मेरी वजह से ही इस शो में हैं। और वह इसका फायदा उठा रहे हैं; वह सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह मुझ पर पूरी तरह फोकस हों। उन्होंने तीन-चार वीडियो बनाए हैं और ट्वीट्स शेयर किए हैं। मेरे कई ट्रोल हैं, और वह उनमें से एक हैं।"

‘राइज एंड फॉल 2’ में हिस्सा लेने पर स्वरा भास्कर

स्वरा के लिए, 26 सितंबर को ‘राइज एंड फॉल 22’ में शामिल होना काफी मुश्किल फैसला था। स्वरा ने कहा, "मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। मुझे सच में खुद को मनाना पड़ा और खुद से जूझना पड़ा। इन तीन सालों में, शायद ही तीन दिन ऐसे रहे होंगे जब मैं रात भर उससे दूर रही हूं।

शो का ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मुझे सच में खुद से समझौता करना पड़ा। मैंने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और सोचा कि अब वह तीन साल की हो गई है, तो शायद हम दोनों थोड़ा अलग होना शुरू कर सकते हैं, और मुझे धीरे-धीरे काम पर वापस लौटना चाहिए। मैंने पिछले साल ‘पति पत्नी पंगा’ किया था, और मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, अगर मैं हर साल एक रियलिटी शो करती हूं, तो इससे मैं बाकी साल के लिए आसानी से शेड्यूल बना सकती हूं, ताकि मैं राबू के साथ ज्यादा समय बिता सकूं।" स्वरा ने आगे कहा, "मैं उसके बचपन का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहती। मैं काम पर तो वापस लौट सकती हूं, लेकिन उसका बचपन दोबारा नहीं जी पाऊंगी।"

स्वरा भास्कर ने क्यों चुना राइज एंड फॉल 2

स्वरा ने कहा, "मैं 'बिग बॉस 20' के लिए उस तरह की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थी। तीन महीने बहुत लंबा समय होता है, छह हफ्ते ही काफी लंबे होते हैं। इसलिए तीन महीने मेरे लिए नामुमकिन लग रहे थे। जब उन्होंने हमें 'राइज एंड फॉल' के बारे में बताया था, तब मैंने उसे देखा नहीं था। बाद में, जब मैंने उसे देखना शुरू किया, तो वह मुझे दिलचस्प लगा। यहां खाने या किचन की राजनीति को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता। इसमें एक तरह का लक्ष्य होता है जो एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। इसमें बेसमेंट में काम करने वाले वर्कर और पेंटहाउस में रहने वाले शासकों के बीच एक छोटा सा खेल होता है। तो इस चीज ने मेरी वामपंथी सोच को आकर्षित किया।"

'राइज एंड फॉल 2' के बारे में

'राइज एंड फॉल 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर हर सोमवार से रविवार दोपहर को स्ट्रीम होगा और ये आज यानि 26 सितम्बर से शुरू हो चुका है।

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Entertainment

Updated on:

26 Sept 2026 01:53 pm

Published on:

26 Sept 2026 01:46 pm

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