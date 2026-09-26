‘वो एक ट्रोल है’, शहजाद पूनावाला पर भड़कीं स्वरा भास्कर, ‘Rise And Fall 2’ को लेकर फिर छिड़ी बहस

शो का ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मुझे सच में खुद से समझौता करना पड़ा। मैंने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और सोचा कि अब वह तीन साल की हो गई है, तो शायद हम दोनों थोड़ा अलग होना शुरू कर सकते हैं, और मुझे धीरे-धीरे काम पर वापस लौटना चाहिए। मैंने पिछले साल ‘पति पत्नी पंगा’ किया था, और मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है, अगर मैं हर साल एक रियलिटी शो करती हूं, तो इससे मैं बाकी साल के लिए आसानी से शेड्यूल बना सकती हूं, ताकि मैं राबू के साथ ज्यादा समय बिता सकूं।" स्वरा ने आगे कहा, "मैं उसके बचपन का कोई भी पल मिस नहीं करना चाहती। मैं काम पर तो वापस लौट सकती हूं, लेकिन उसका बचपन दोबारा नहीं जी पाऊंगी।"