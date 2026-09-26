‘भाई ने कमाल कर दिया’ रीति तिवारी पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई कमेंट की लाइन

Salman khan On Rhiti Tiwari in Bigg Boss 20:'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के सभी दर्शकों और फैंस को पूरे हफ्ते वीकेंड के वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। हफ्ते भर घर में हुए तमाम लड़ाइयों, ड्रामों और विवादित मुद्दों पर होस्ट सलमान खान (Salman Khan) जिस बेबाक अंदाज में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, उसे देखने में दर्शकों को अलग ही मजा आता है। ऐसे में 'वीकेंड के वार' का नया प्रोमो सामने आया है, वही हुआ जिसकी फैंस को उम्मीद थी, सलमान खान ने रीति तिवारी (Riti Tiwari) समेत उनकी पूरी गैंग को जमकर आड़े हाथों लिया। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई है।