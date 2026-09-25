‘मुझे काजी लगता है बोरिंग’ ईशा रिखी ने रीति के सामने काजी तौकीर की पर्सनैलिटी पर उठाए सवाल, बोलीं- नहीं पसंद वो इंसान

Isha Rikhi On Qazi Touqeer In Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में हर बीतते दिन के साथ रिश्तों के समीकरण बदलते और उलझते नजर आ रहे हैं। सदस्यों के बीच की अनबन और पर्सनल मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस और कंटेस्टेंट ईशा रिखी (Isha Rikhi) का एक तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के व्यवहार और उनकी पर्सनैलिटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। को-कंटेस्टेंट रीति तिवारी (Rhiti Tiwari) के साथ बातचीत के दौरान ईशा ने साफ लहजे में कहा कि उन्हें काजी बिल्कुल पसंद नहीं हैं और उनके लिए काजी का कोई अस्तित्व ही नहीं है।