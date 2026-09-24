‘समय रैना का एनकाउंटर करो’, कंटेस्टेंट की शिकायत पर भड़के एजाज खान, शो को बताया ‘स्क्रिप्टेड’

एजाज ने आगे सवाल किया कि पुरस्कार राशि प्राप्त करने के बावजूद राजेश के प्रदर्शन को कथित तौर पर एक एपिसोड में शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने लिखा, "समय रैना और शो की टीम से मेरा सवाल है: राजेश की परफॉर्मेंस का एपिसोड क्यों नहीं दिखाया गया? और इनाम देने के बाद उन्हें विनर क्यों नहीं घोटा गया? राजेश को सवालों का साफ जवाब मिलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी गुजारिश है कि प्रयागराज के इस कलाकार की बात सुनी जाए।" अगर उसके साथ ना-इंसाफ़ी हुई है, तो उसे इन्साफ़ दिला दिया जाएगा।”