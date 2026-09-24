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‘अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही हैं’, Bigg Boss 20 में काजी विवाद के बाद रीति तिवारी पर भड़के एजाज खान

Bigg Boss 20 Viral Controversy: बिग बॉस 20 में काजी और रीति तिवारी के विवाद पर एजाज खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रीति को फटकार लगाते हुए मनोज तिवारी का भी जिक्र किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 24, 2026

Aijaz Khan and Rhiti Tiwari

रीति तिवारी के व्यवहार पर भड़के एजाज खान (सोर्स: instagram- imajazkhan)

Rhiti Tiwari And Kazi Controversy: बिग बॉस 20 में काजी और रीति तिवारी के बीच हुई तकरार अब घर के बाहर भी चर्चा का विषय बन गई है। काजी के साथ हुई बहस और रीति के व्यवहार को लेकर अभिनेता एजाज खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने रीति को जमकर फटकार लगाते हुए उनके पिता और बीजेपी नेता मनोज तिवारी का भी जिक्र किया।

'काजी आपकी तारीफ कर रहा था, फिर भी आपने बदतमीजी की'

एजाज खान ने आगे कहा कि रीति को काजी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही हैं, तमीज से बात करिए रीति ये गलत है। उनके मुताबिक, काजी ने रीति के गानों को सुना, उनकी तारीफ की और उनके गानों पर डांस भी किया। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत के दौरान मामला बिगड़ गया। एजाज ने रीति को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से तमीज से बात करनी चाहिए।

'मनोज तिवारी जी का नाम क्यों खराब कर रही हैं?'

एजाज खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रीति के पिता मनोज तिवारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी एक बड़ी शख्सियत हैं और रीति को उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए।

एजाज ने यह भी कहा कि मनोज तिवारी का कला से जुड़ा बैकग्राउंड रहा है, जबकि रीति को उन्होंने राजनीति से जुड़ाव की बात कहते हुए निशाना बनाया। उन्होंने रीति से कहा कि वह अपने पिता के नाम और परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। हालांकि, ये सभी बातें एजाज खान की ओर से लगाए गए आरोप और उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हैं। काजी और रीति के बीच हुई घटना को लेकर यहां एजाज का पक्ष ही सामने है।

'पूरे बिहार की इज्जत आपके हाथ में है'

एजाज ने रीति को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बिग बॉस के घर में अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छे से रहना चाहिए और बातचीत में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।

उन्होंने यहां तक कहा कि रीति को गाने गाने के बजाय यह दिखाना चाहिए कि बिहार में बच्चों की परवरिश और बड़ों का सम्मान किस तरह किया जाता है।

रीति ने माही को लेकर भी निकाली भड़ास

वहीं, शो के एक हिस्से में रीति तिवारी माही विज को लेकर भी नाराज नजर आईं। उन्होंने माही की बातों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी 'प्लानिंग एंड प्लॉटिंग' पर ध्यान देना चाहिए।

रीति ने माही पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उन्हें लगातार चिढ़ा रही हैं और अब वह उन्हें जवाब देने वाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने ग्रुप के साथ रहना आता है और वह किसी दूसरे की जगह लेकर नहीं बैठतीं।

'अब नहीं देने वाली हूं इज्जत'

रीति ने माही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अब तक बच्ची समझकर काफी इज्जत दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि माही लगातार उन्हें परेशान कर रही हैं और उनके खिलाफ गाने और डायलॉग बनाए जा रहे हैं। रीति ने कहा कि उन्हें लगता है कि माही की कुछ बातें सीधे तौर पर उन्हें निशाना बनाकर कही जा रही हैं और इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है।

बिग बॉस 20 के घर में रीति और काजी के बीच हुए विवाद के बाद रीति की बातचीत और उनके व्यवहार पर चर्चा हो रही है। इसी बीच एजाज खान की प्रतिक्रिया ने इस मामले को और सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि, एजाज की प्रतिक्रिया के अलावा इस पूरे विवाद को समझने के लिए शो में हुई बातचीत और दोनों पक्षों का संदर्भ देखना जरूरी है।

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Updated on:

24 Sept 2026 12:27 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:27 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही हैं’, Bigg Boss 20 में काजी विवाद के बाद रीति तिवारी पर भड़के एजाज खान

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