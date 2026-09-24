‘अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही हैं’, Bigg Boss 20 में काजी विवाद के बाद रीति तिवारी पर भड़के एजाज खान

एजाज खान ने आगे कहा कि रीति को काजी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही हैं, तमीज से बात करिए रीति ये गलत है। उनके मुताबिक, काजी ने रीति के गानों को सुना, उनकी तारीफ की और उनके गानों पर डांस भी किया। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत के दौरान मामला बिगड़ गया। एजाज ने रीति को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से तमीज से बात करनी चाहिए।