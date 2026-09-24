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‘दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं’, जहीर इकबाल के प्यार पर सोनाक्षी सिन्हा ने लुटाया प्यार, कमेंट सेक्शन में छिड़ी बहस

Sonakshi Zaheer Romantic Post: वाइफ एप्रिसिएशन डे पर जहीर इकबाल के सरप्राइज से सोनाक्षी सिन्हा बेहद खुश हुईं और खुद को 'दुनिया की सबसे लकी लड़की' बताया। पोस्ट पर फैंस ने प्यार भी लुटाया और ट्रोल भी किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 24, 2026

Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal

जहीर के सरप्राइज पर सोनाक्षी ने जताया प्यार (सोर्स: X-@filmibeat)

Sonakshi Sinha And Husband Zaheer Iqbal:सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते नजर आते हैं। अब वाइफ एप्रिसिएशन डे के मौके पर जहीर ने सोनाक्षी के लिए एक खास सरप्राइज दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने खुद को 'दुनिया की सबसे लकी लड़की' बताया। कपल के इस पोस्ट पर जहां कुछ फैंस ने प्यार लुटाया, वहीं कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दीं।

जहीर के सरप्राइज पर सोनाक्षी ने लुटाया प्यार

जहीर ने वाइफ एप्रिसिएशन डे के मौके पर सोनाक्षी के लिए प्यारा सरप्राइज शेयर किया। इसके बाद सोनाक्षी ने भी पति के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए उन्हें लेकर खास पोस्ट किया और खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की बताया।

कपल की इस रोमांटिक बॉन्डिंग को देखकर कई फैंस ने उनकी तारीफ की। एक यूजर ने दोनों को प्यारा कपल बताते हुए लिखा कि वे हमेशा बुरी नजर से बचे रहें।

कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने किया ट्रोल

हालांकि, सोनाक्षी और जहीर के पोस्ट पर हर किसी का रिएक्शन सकारात्मक नहीं था। कुछ यूजर्स ने कपल की पोस्ट पर मजाकिया और तंज भरे कमेंट किए।

एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की चीजें दिखाने के बाद वह उन्हें अनफॉलो कर रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अब, फ्रिज का इंतजार करो।' एक दूसरे कमेंट में कपल को लेकर ऐसा तंज किया गया कि कुछ दिनों बाद उनके रिश्ते को लेकर भी कुछ और देखने को मिल सकता है। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं और इन कमेंट्स के आधार पर कपल के रिश्ते को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते हैं कपल मोमेंट्स

सोनाक्षी और जहीर अपनी शादी और रिलेशनशिप से जुड़े कई पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। इस बार भी वाइफ एप्रिसिएशन डे पर जहीर के सरप्राइज और सोनाक्षी के रिएक्शन ने फैंस का ध्यान खींचा। जहां कई लोगों ने उनके प्यार और बॉन्डिंग की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर अपनी अलग राय जाहिर की।

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Updated on:

24 Sept 2026 03:29 pm

Published on:

24 Sept 2026 03:29 pm

Hindi News / Entertainment / ‘दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं’, जहीर इकबाल के प्यार पर सोनाक्षी सिन्हा ने लुटाया प्यार, कमेंट सेक्शन में छिड़ी बहस

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