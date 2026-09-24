‘दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं’, जहीर इकबाल के प्यार पर सोनाक्षी सिन्हा ने लुटाया प्यार, कमेंट सेक्शन में छिड़ी बहस

एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की चीजें दिखाने के बाद वह उन्हें अनफॉलो कर रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अब, फ्रिज का इंतजार करो।' एक दूसरे कमेंट में कपल को लेकर ऐसा तंज किया गया कि कुछ दिनों बाद उनके रिश्ते को लेकर भी कुछ और देखने को मिल सकता है। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं और इन कमेंट्स के आधार पर कपल के रिश्ते को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।