‘दुनिया की सबसे लकी लड़की हूं’, जहीर इकबाल के प्यार पर सोनाक्षी सिन्हा ने लुटाया प्यार, कमेंट सेक्शन में छिड़ी बहस

जहीर के सरप्राइज पर सोनाक्षी ने जताया प्यार (सोर्स: X-@filmibeat)
Sonakshi Sinha And Husband Zaheer Iqbal:सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते नजर आते हैं। अब वाइफ एप्रिसिएशन डे के मौके पर जहीर ने सोनाक्षी के लिए एक खास सरप्राइज दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने खुद को 'दुनिया की सबसे लकी लड़की' बताया। कपल के इस पोस्ट पर जहां कुछ फैंस ने प्यार लुटाया, वहीं कुछ यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दीं।
जहीर ने वाइफ एप्रिसिएशन डे के मौके पर सोनाक्षी के लिए प्यारा सरप्राइज शेयर किया। इसके बाद सोनाक्षी ने भी पति के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए उन्हें लेकर खास पोस्ट किया और खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की बताया।
कपल की इस रोमांटिक बॉन्डिंग को देखकर कई फैंस ने उनकी तारीफ की। एक यूजर ने दोनों को प्यारा कपल बताते हुए लिखा कि वे हमेशा बुरी नजर से बचे रहें।
हालांकि, सोनाक्षी और जहीर के पोस्ट पर हर किसी का रिएक्शन सकारात्मक नहीं था। कुछ यूजर्स ने कपल की पोस्ट पर मजाकिया और तंज भरे कमेंट किए।
एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की चीजें दिखाने के बाद वह उन्हें अनफॉलो कर रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अब, फ्रिज का इंतजार करो।' एक दूसरे कमेंट में कपल को लेकर ऐसा तंज किया गया कि कुछ दिनों बाद उनके रिश्ते को लेकर भी कुछ और देखने को मिल सकता है। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं और इन कमेंट्स के आधार पर कपल के रिश्ते को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
सोनाक्षी और जहीर अपनी शादी और रिलेशनशिप से जुड़े कई पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। इस बार भी वाइफ एप्रिसिएशन डे पर जहीर के सरप्राइज और सोनाक्षी के रिएक्शन ने फैंस का ध्यान खींचा। जहां कई लोगों ने उनके प्यार और बॉन्डिंग की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर अपनी अलग राय जाहिर की।
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