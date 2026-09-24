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‘16 साल बाद फिर अजय देवगन के साथ’, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ पर बोले जयदीप अहलावत

Jaideep Ahlawat Drishyam 3: जयदीप अहलावत, 'आक्रोश' में साथ काम करने के 16 साल बाद 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन के साथ फिर से काम करने जा रहे हैं। इसको अहलावत ने इसे एक यादगार सफर का नया मोड़ बताया और देवगन की सादगी भरी एक्टिंग की तारीफ की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 24, 2026

Jaideep Ahlawat and Ajay Devgn in Drishyam 3

दृश्यम 3 के ट्रेलर से अजय देवगन और जयदीप अलाहवत की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- ajaydevgnfanclub)

Jaideep Ahlawat Drishyam 3: जयदीप अहलावत एक बार फिर अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, 16 साल पहले दोनों ने 'आक्रोश' में साथ काम किया था। इस बार, वे 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में साथ आ रहे हैं, जिसमें अहलावत ने SP क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजवीर सिंह तोमर का रोल निभाया है, जो विजय सलगांवकर (अजय देवगन का किरदार) से जुड़ी सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जयदीप अहलावत और अजय देवगन का दोबारा साथ आना

बता दें कि अजय देवगन और जयदीप अहलावत स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' आने वाली 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, इन दोनों एक्टर्स को उनके पहले साथ काम करने के अनुभव से बिल्कुल अलग अंदाज में एक साथ लाती है। जहां विजय अपने परिवार के लिए बनाई गई दुनिया को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं राजवीर उसे तोड़ने और सच्चाई तक पहूंचने पर ध्यान दे रहा है।

'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए, अहलावत ने कहा कि इतने सालों बाद देवगन के साथ सेट पर लौटना यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक एक्टर के तौर पर वो कितना बदल गए हैं। आगे उन्होंने कहा, "यह वाकई एक यादगार सफर के नए मोड़ जैसा लगता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ बीते हुए सालों की गिनती के नजरिए से नहीं देखता।"

इसके बजाय, अहलावत इस दोबारा साथ आने को इंडस्ट्री में अपने सफर के नजरिए से देखते हैं। अहलावत ने याद करते हुए कहा, "जब मैंने 'आक्रोश' की थी, तब मैं इंडस्ट्री में नया-नया आया था और सच कहूं तो, मैं अभी भी सीख रहा था कि फिल्म सेट पर अपनी जगह कैसे बनानी है।" उन्होंने आगे कहा कि तब से एक्टिंग के बारे में उनका अनुभव और समझ काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा, "आज, मैं उसी एक्टर के साथ अपनी कला की बिल्कुल अलग समझ के साथ काम करने आया हूं।"

अजय देवगन की एक्टिंग के मुरीद हैं जयदीप अहलावत

एक्टर ने यह भी बताया कि सालों से उन्हें देवगन के काम में क्या-क्या पसंद आया है। अहलावत के अनुसार, देवगन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि उन्हें पता होता है कि किसी सीन में कब ज्यादा ओवर-एक्टिंग नहीं करनी है। अहलावत ने कहा, "अजय सर की एक बात हमेशा एक जैसी रही है, और वह है उनका संयम।" उन्होंने एक्टर के सादगी भरे अंदाज की तारीफ की।

उन्होंने समझाया, "उन्हें दर्शकों को यह दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि वह एक्टिंग कर रहे हैं। वह सीन पर भरोसा करते हैं। वह अपने किरदार पर भरोसा करते हैं।"

'दृश्यम: द कन्क्लूज़न' में जयदीप अहलावत के किरदार के बारे में

'दृश्यम: द कन्क्लूज़न' में, अहलावत के इन्वेस्टिगेटिव किरदार के सामने इस संयम की परीक्षा होगी, क्योंकि राजवीर, विजय के बताए घटनाक्रम को चुनौती देने की कोशिश करेगा। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी हैं।

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Virender Sehwag

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Entertainment

Updated on:

24 Sept 2026 05:33 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:33 pm

Hindi News / Entertainment / ‘16 साल बाद फिर अजय देवगन के साथ’, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ पर बोले जयदीप अहलावत

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