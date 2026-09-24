‘16 साल बाद फिर अजय देवगन के साथ’, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ पर बोले जयदीप अहलावत

इसके बजाय, अहलावत इस दोबारा साथ आने को इंडस्ट्री में अपने सफर के नजरिए से देखते हैं। अहलावत ने याद करते हुए कहा, "जब मैंने 'आक्रोश' की थी, तब मैं इंडस्ट्री में नया-नया आया था और सच कहूं तो, मैं अभी भी सीख रहा था कि फिल्म सेट पर अपनी जगह कैसे बनानी है।" उन्होंने आगे कहा कि तब से एक्टिंग के बारे में उनका अनुभव और समझ काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा, "आज, मैं उसी एक्टर के साथ अपनी कला की बिल्कुल अलग समझ के साथ काम करने आया हूं।"