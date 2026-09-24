‘पापा ने इसी शो में क्लास संभाली’, Bigg Boss 20 में रीति तिवारी पर फैंस ने कसा तंज, उदिती बोली- ‘माइक पर तैयारी? बस गाली पे गाली’

कुछ यूजर्स ने शो के कंटेंट पर भी सवाल उठाते हुए इसे परिवार के साथ देखने लायक नहीं बताया। एक कमेंट में रीति के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई गई, जबकि एक अन्य यूजर ने सलमान खान से रीति को शो से बाहर करने की मांग तक कर दी। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं और इन कमेंट्स से शो या किसी कंटेस्टेंट को लेकर कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब देखना होगा कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान उदिति और रीति की टीमें डिस बैटल में एक-दूसरे को किस तरह जवाब देती हैं।