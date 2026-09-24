‘पापा ने इसी शो में क्लास संभाली’, Bigg Boss 20 में रीति तिवारी पर फैंस ने कसा तंज, उदिती बोली- ‘माइक पर तैयारी? बस गाली पे गाली’

बिग बॉस 20 में डिस बैटल से पहले गरमाया माहौल (सोर्स: Instagram-IMDb/imajazkhan)
Bigg Boss 20 Captaincy Task: बिग बॉस 20 में कैप्टेंसी टास्क से पहले डिस बैटल को लेकर माहौल गरमाता नजर आ रहा है। काजी तौकीर की टीम, जिसमें उदिति सिंह और अरिश्फा खान शामिल हैं और मुकाबला यंग डीएसए की टीम से होने वाला है। यंग डीएसए की टीम में रीति तिवारी शामिल हैं। इसी बीच उदिति की टीम की ओर से किए गए एक पोस्ट में रीति तिवारी पर तीखा कटाक्ष किया है।
इस पोस्ट में रीति के पिता मनोज तिवारी का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने इसी शो में “क्लास और डिसेंसी” संभाली, जबकि उनकी बेटी को डिस बैटल मिली तो “डिक्शनरी खाली” निकली। पोस्ट में रीति पर गेम के दौरान गाली-गलौज पर ज्यादा निर्भर रहने का भी तंज कसा।
उदिति की टीम की ओर से शेयर किए गए कटाक्ष में कहा गया, “पापा ने इसी शो में क्लास और डिसेंसी संभाली, बेटी को डिस बैटल मिली, डिक्शनरी खाली निकली। नाम तिवारी, माइक पे तैयारी? बस गाली पे गाली।” बता दें, आने वाले कैप्टेंसी टास्क में काजी तौकीर की टीम और यंग डीएसए की टीम के बीच डिस बैटल होने वाली है। काजी की टीम में उदिति सिंह और अरिश्फा खान हैं, जबकि दूसरी टीम में रीति तिवारी शामिल हैं।
डिस बैटल का सीधा संबंध कैप्टेंसी रेस से है। ऐसे में मुकाबले में सिर्फ एक-दूसरे पर तंज ही नहीं, बल्कि टास्क में प्रदर्शन भी अहम होगा। रीति और काजी के बीच पहले हुए विवाद के बाद अब इस मुकाबले को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है।
इस पूरे विवाद के बीच कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रीति तिवारी को लेकर नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने शो में लगातार गानों को लेकर अपनी परेशानी जताई और काजी से और गाने गाने की मांग की। वहीं एक अन्य यूजर ने रीति को लेकर “नेपो किड” जैसी टिप्पणी की।
कुछ यूजर्स ने शो के कंटेंट पर भी सवाल उठाते हुए इसे परिवार के साथ देखने लायक नहीं बताया। एक कमेंट में रीति के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई गई, जबकि एक अन्य यूजर ने सलमान खान से रीति को शो से बाहर करने की मांग तक कर दी। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं और इन कमेंट्स से शो या किसी कंटेस्टेंट को लेकर कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब देखना होगा कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान उदिति और रीति की टीमें डिस बैटल में एक-दूसरे को किस तरह जवाब देती हैं।
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