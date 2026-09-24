रजत सूद के कॉमेडी शो में बवाल, ‘जल्दी कर, पनवेल निकलना है’ बोलने पर प्रोफेसर ने स्टूडेंट का पकड़ा कॉलर- VIDEO

Rajat Sood Viral Video: अहमदाबाद में कॉमेडियन रजत सूद के स्टैंड-अप शो के दौरान कथित तौर पर एक प्रोफेसर और छात्र के बीच विवाद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर एच.के. पटेल एक छात्र का कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र ने ऑडियंस से ‘गोलमाल 3’ का डायलॉग ‘जल्दी कर, पनवेल निकलना है’ चिल्लाया था, जिसके बाद प्रोफेसर ने उसे स्टेज पर बुलाया।