‘सिंगिंग में ऐसा कुछ खास नहीं’, काजी तौकीर के टैलेंट पर अभिजीत सावंत ने कही बड़ी बात

Abhijeet Sawant Qazi Touqeer: टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में फेम गुरुकुल विनर काजी तौकीर अपने अलग अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। बिग बॉस के घर में उनका मस्ती भरा अंदाज, घरवालों के साथ उनकी बॉन्डिंग और अनबन के साथ-साथ घर के माहौल को हल्का-फुल्का बनाने की आदत को सोशल मीडिया पर खूब तारीफ मिल रही है। अब सिंगर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अभिजीत सावंत ने फिल्मीज्ञान के साथ काजी के बारे में बात की है और उनकी एक खासियत का जिक्र किया है, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।