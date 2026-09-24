‘अहंकार को पता ही नहीं चलता कि वो अंदर है’, गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कैसे रोकता है इंसान की तरक्की, फिर हुआ वायरल

गिप्पी ने कहा कि वह और हनी सिंह आगे भी साथ काम करना चाहते हैं। दोनों ने फिलहाल कुछ समय का ब्रेक रखा है और 10 अप्रैल के बाद फिर से साथ बैठकर कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों ने गाने बनाए हैं, लेकिन उन्हें अभी रिलीज नहीं किया गया है। गिप्पी के मुताबिक, वे चाहते हैं कि अगली बार ऐसा गाना तैयार हो, जो ‘अंग्रेजी बीट’ की तरह लोगों को पसंद आए।