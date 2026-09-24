सारा अली खान से पूछा- ‘क्या आप बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं?’, आयुष्मान खुराना भी बोले- जवाब दो

वहीं, कुछ यूजर्स ने सारा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए दूसरी एक्ट्रेसेज के नाम भी गिनाए। एक यूजर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में और भी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। एक अन्य यूजर ने सारा की आवाज और उनके मजेदार सवाल-जवाब वाले अंदाज को लेकर टिप्पणी की। कुछ कमेंट्स में पुराने टीवी और फिल्म प्रमोशन के किस्सों का भी जिक्र किया कि ये सारी फिल्मों में ऐसे ही बोलती है क्या।