‘डर-डर के देखता हूं’, बेटी रिती को लेकर मनोज तिवारी के बयान के बाद लोगों ने किए मजेदार कमेंट, बोले- सबसे ज्यादा ईमानदार पिता है

Manoj Tiwari On Daughter Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में इस बार भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी की बेटी रिती तिवारी भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। शो में रिती लगातार अपनी निजी जिंदगी, पिता के साथ रिश्ते और संघर्षों को लेकर बातें करती दिखाई दे रही हैं। अब उनके पिता मनोज तिवारी से जब बेटी के शो में सफर को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। मनोज तिवारी ने कहा कि वह अपनी बेटी को शो में देख तो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर काफी डर भी लगता है।