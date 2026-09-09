‘Drishyam 3’ में क्यों हुई जयदीप अहलावत की एंट्री? अक्षय खन्ना से तुलना पर अजय देवगन ने दिया बड़ा अपडेट

अजय ने माना कि इस फिल्म को बनाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 'दृश्यम' की ओरिजिनल कहानी से जुड़े मोहनलाल और निर्देशक जीतू जोसेफ के साथ इस फ्रैंचाइजी का खास कनेक्शन है। उन्होंने साफ किया कि उनकी फिल्म की कहानी पहले की फिल्मों से अलग है और यह सिर्फ पुरानी कहानी में कुछ बदलाव करके बनाई गई फिल्म नहीं है। अजय ने यह भी कहा कि अगर मोहनलाल फिल्म देखकर इसे पसंद करते हैं, तो उन्हें इससे काफी खुशी होगी। वह मोहनलाल की 'मंजूरी' को खास मानते हैं।