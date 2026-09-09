AI ने की पुराने दौर की वापसी? कियारा-सिद्धार्थ समेत दीपिका, रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल

रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल (सोर्स: Instagram-filmygyanvideos and filmygyan)
Bollywood Retro AI Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों 80 के दशक का बॉलीवुड स्टाइल एक बार फिर छाया हुआ है। AI की मदद से बॉलीवुड सितारों की तस्वीरों को रेट्रो अंदाज में बदला जा रहा है। खास बात ये है कि इस ट्रेंड में कई पॉपुलर स्टार कपल्स भी 80s के बॉलीवुड अंदाज में नजर आ रहे हैं। कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा तक के रेट्रो लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।
इस वायरल AI ट्रेंड में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तस्वीर ने खासा ध्यान खींचा है। AI की मदद से दोनों को 80 के दशक के बॉलीवुड कपल के अंदाज में दिखाया गया है। तस्वीर में सिद्धार्थ क्लासिक डबल-डेनिम लुक और डार्क एविएटर सनग्लासेस में नजर आते हैं, जबकि कियारा पफ स्लीव्स वाली पिंक ड्रेस, बड़े हूप ईयररिंग्स और चूड़ियों में दिखाई देती हैं।
रेट्रो फैशन, विंटेज लुक और पुराने दौर की स्टाइलिंग ने तस्वीर को 80s वाला पूरा बॉलीवुड टच दिया है। कियारा ने इस तस्वीर के साथ सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म 'द ववान' के रोमांटिक गाने 'समझो ना' को भी जोड़ा।
AI के इस ट्रेंड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का लुक भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। दोनों की तस्वीरों को 80 के दशक के फैशन और बॉलीवुड स्टाइल के हिसाब से रीक्रिएट किया गया है। रेट्रो हेयरस्टाइल, पुराने दौर के कपड़े और विंटेज ट्रीटमेंट में दोनों का अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी भी इस AI ट्रेंड का हिस्सा बनी है। AI से तैयार किए गए रेट्रो लुक में दोनों को पुराने दौर के बॉलीवुड कपल की तरह दिखाया गया है। दोनों की तस्वीरों में 80s के फैशन और विंटेज सिनेमाई अंदाज को जगह दी गई है।
बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट की दुनिया की पॉपुलर जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रेट्रो लुक भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। AI ने दोनों की तस्वीरों को 80 के दशक के स्टाइल में बदल दिया है। इस ट्रेंड में विराट और अनुष्का भी पुराने दौर के बॉलीवुड कपल जैसे अंदाज में नजर आ रहे हैं।
नई पीढ़ी के स्टार्स अनीत पड्डा और अहान पांडे की तस्वीरों को भी इसी AI ट्रेंड में 80s वाला टच दिया गया है। यानी इस वायरल ट्रेंड में सिर्फ पुराने दौर से जुड़े सितारे ही नहीं, बल्कि आज के पॉपुलर चेहरे भी रेट्रो अंदाज में नजर आ रहे हैं।
दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों AI से तस्वीरों को अलग-अलग दौर और स्टाइल में बदलने का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 80s रेट्रो ट्रेंड में मौजूदा तस्वीरों को पुराने जमाने के फैशन, हेयरस्टाइल, मेकअप, कपड़ों और विंटेज बैकग्राउंड के साथ रीक्रिएट किया जा रहा है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों के ये रेट्रो अवतार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। किसी तस्वीर में पुराने जमाने का फैशन नजर आ रहा है तो किसी में क्लासिक बॉलीवुड कपल वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। कियारा-सिद्धार्थ की तस्वीर पर तो एक फैन ने उनकी तुलना अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी से भी कर दी।
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