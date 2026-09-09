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AI ने की पुराने दौर की वापसी? कियारा-सिद्धार्थ समेत दीपिका, रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल

Bollywood Retro Look: सोशल मीडिया पर 80s AI रेट्रो ट्रेंड वायरल है। कियारा-सिद्धार्थ, दीपिका-रणवीर, रणबीर-आलिया, विराट-अनुष्का और अनीत पड्डा-अहान पांडे के रेट्रो लुक चर्चा में हैं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 09, 2026

Bollywood Retro AI Trend

रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल (सोर्स: Instagram-filmygyanvideos and filmygyan)

Bollywood Retro AI Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों 80 के दशक का बॉलीवुड स्टाइल एक बार फिर छाया हुआ है। AI की मदद से बॉलीवुड सितारों की तस्वीरों को रेट्रो अंदाज में बदला जा रहा है। खास बात ये है कि इस ट्रेंड में कई पॉपुलर स्टार कपल्स भी 80s के बॉलीवुड अंदाज में नजर आ रहे हैं। कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा तक के रेट्रो लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

80s के कपल बने कियारा-सिद्धार्थ

इस वायरल AI ट्रेंड में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तस्वीर ने खासा ध्यान खींचा है। AI की मदद से दोनों को 80 के दशक के बॉलीवुड कपल के अंदाज में दिखाया गया है। तस्वीर में सिद्धार्थ क्लासिक डबल-डेनिम लुक और डार्क एविएटर सनग्लासेस में नजर आते हैं, जबकि कियारा पफ स्लीव्स वाली पिंक ड्रेस, बड़े हूप ईयररिंग्स और चूड़ियों में दिखाई देती हैं।

रेट्रो फैशन, विंटेज लुक और पुराने दौर की स्टाइलिंग ने तस्वीर को 80s वाला पूरा बॉलीवुड टच दिया है। कियारा ने इस तस्वीर के साथ सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म 'द ववान' के रोमांटिक गाने 'समझो ना' को भी जोड़ा।

दीपिका-रणवीर का भी दिखा रेट्रो अंदाज

AI के इस ट्रेंड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का लुक भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। दोनों की तस्वीरों को 80 के दशक के फैशन और बॉलीवुड स्टाइल के हिसाब से रीक्रिएट किया गया है। रेट्रो हेयरस्टाइल, पुराने दौर के कपड़े और विंटेज ट्रीटमेंट में दोनों का अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है।

रणबीर-आलिया की तस्वीर भी चर्चा में

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी भी इस AI ट्रेंड का हिस्सा बनी है। AI से तैयार किए गए रेट्रो लुक में दोनों को पुराने दौर के बॉलीवुड कपल की तरह दिखाया गया है। दोनों की तस्वीरों में 80s के फैशन और विंटेज सिनेमाई अंदाज को जगह दी गई है।

विराट-अनुष्का भी बने 80s के कपल

बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट की दुनिया की पॉपुलर जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रेट्रो लुक भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। AI ने दोनों की तस्वीरों को 80 के दशक के स्टाइल में बदल दिया है। इस ट्रेंड में विराट और अनुष्का भी पुराने दौर के बॉलीवुड कपल जैसे अंदाज में नजर आ रहे हैं।

अनीत पड्डा-अहान पांडे का भी बदला लुक

नई पीढ़ी के स्टार्स अनीत पड्डा और अहान पांडे की तस्वीरों को भी इसी AI ट्रेंड में 80s वाला टच दिया गया है। यानी इस वायरल ट्रेंड में सिर्फ पुराने दौर से जुड़े सितारे ही नहीं, बल्कि आज के पॉपुलर चेहरे भी रेट्रो अंदाज में नजर आ रहे हैं।

AI से फिर लौट आया 80s का फैशन

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों AI से तस्वीरों को अलग-अलग दौर और स्टाइल में बदलने का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 80s रेट्रो ट्रेंड में मौजूदा तस्वीरों को पुराने जमाने के फैशन, हेयरस्टाइल, मेकअप, कपड़ों और विंटेज बैकग्राउंड के साथ रीक्रिएट किया जा रहा है।

यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों के ये रेट्रो अवतार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। किसी तस्वीर में पुराने जमाने का फैशन नजर आ रहा है तो किसी में क्लासिक बॉलीवुड कपल वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। कियारा-सिद्धार्थ की तस्वीर पर तो एक फैन ने उनकी तुलना अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी से भी कर दी।

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Updated on:

09 Sept 2026 05:02 pm

Published on:

09 Sept 2026 04:58 pm

Hindi News / Entertainment / AI ने की पुराने दौर की वापसी? कियारा-सिद्धार्थ समेत दीपिका, रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल

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