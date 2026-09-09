AI ने की पुराने दौर की वापसी? कियारा-सिद्धार्थ समेत दीपिका, रणबीर-आलिया और विराट-अनुष्का के लुक हुए वायरल

Bollywood Retro AI Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों 80 के दशक का बॉलीवुड स्टाइल एक बार फिर छाया हुआ है। AI की मदद से बॉलीवुड सितारों की तस्वीरों को रेट्रो अंदाज में बदला जा रहा है। खास बात ये है कि इस ट्रेंड में कई पॉपुलर स्टार कपल्स भी 80s के बॉलीवुड अंदाज में नजर आ रहे हैं। कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा तक के रेट्रो लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।