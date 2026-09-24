‘मेरी लव स्टोरी जरूर होनी चाहिए’, वीरेंद्र सहवाग ने अपनी बायोपिक को लेकर कही दिल की बात

यह टिप्पणी आरती अहलावत से उनके अलग होने की खबरों के बीच आई है। 2004 में शादी करने वाले इस जोड़े के अलग होने की अटकलें जनवरी 2025 से लगाई जा रही हैं और खबरों में दावा किया गया है कि वे कई महीनों से अलग रह रहे हैं। न तो सहवाग और न ही आरती ने सार्वजनिक रूप से अलग होने की पुष्टि की है। इस विषय पर बात करते हुए क्रिकेटर ने कहा, "मैं सोशल मीडिया पर अपने बारे में कुछ नहीं पढ़ता। मैं इन बातों से परेशान नहीं होना चाहता और न ही मैं इन बातों पर ध्यान देना चाहता हूं।"