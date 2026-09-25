‘मेरे पापा आपको ये करते देख लेते, आपकी हालत बुरी कर देते’ रीति तिवारी ने फिर काजी तौकीर पर निकाली भड़ास

Rhiti Tiwari and Qazi Touqeer in Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में रोज नए ड्रामे और तीखी बहस देखने को मिल रही है। घर का माहौल हर बीतते दिन के साथ और गर्म होता जा रहा है। हाल ही में शो का एक नया प्रोमो और क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी (Riti Tiwari) और काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। रीति ने काजी के बर्ताव पर न केवल कड़ा ऐतराज जताया, बल्कि उन्हें उनके पिता का नाम लेकर खुलकर चेतावनी भी दे डाली।