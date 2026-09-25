25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘मेरे पापा आपको ये करते देख लेते, आपकी हालत बुरी कर देते’ रीति तिवारी ने फिर काजी तौकीर पर निकाली भड़ास

Rhiti Tiwari and Qazi Touqeer: 'बिग बॉस 20' में भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी और काजी तौकीर के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। काजी को रीति ने कहा कि अगर उनके पिता यह सब देख लेते तो काजी की क्या हालत होती उन्हें अंदाजा भी नहीं है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 25, 2026

Rhiti Tiwari warns Qazi Touqeer in Bigg Boss 20 on father manoj tiwari name

रीति तिवारी और काजी तौकीर की हुई जबरदस्त लड़ाई (Photo Source- Twitter/@reality_scoop_)

Rhiti Tiwari and Qazi Touqeer in Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में रोज नए ड्रामे और तीखी बहस देखने को मिल रही है। घर का माहौल हर बीतते दिन के साथ और गर्म होता जा रहा है। हाल ही में शो का एक नया प्रोमो और क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी (Riti Tiwari) और काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। रीति ने काजी के बर्ताव पर न केवल कड़ा ऐतराज जताया, बल्कि उन्हें उनके पिता का नाम लेकर खुलकर चेतावनी भी दे डाली।

काजी तौकीर पर बरसीं रीति तिवारी

बिग बॉस 20 के घर में लगातार रीति तिवारी और काजी तौकीर की लड़ाई बढ़ती जा रही हूं। रीति अपने पिता मनोज तिवारी के नाम को लेकर घर में कोई न कोई बयान देती रहती हैं। ऐसी ही कुछ एलिमिनेशनल के दौरान हुआ, काजी और रीति की बहस इतनी बढ़ गई कि रीति तिवारी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। काजी तौकीर द्वारा की जा रही हरकतों और टोन पर पलटवार करते हुए रीति ने काजी को धमकी दे डाली।

काजी की तरफ उंगली उठाते हुए रीति ने तीखे लहजे में कहा, "और रही बात मेरे बाप की… अगर मेरे बाप आपको यह सब हरकतें करते हुए देख लेते ना, तो आपको मालूम नहीं है कि आपकी क्या हालत होती!" रीति का यह कड़ा और बेबाक रूप देखकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह गए। रीति का यह आक्रामक अवतार दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लोग रीति को बेघर करने के लिए कमेंट कर रहे हैं।

'वीकेंड का वार' की धमकी पर रीति का मुंहतोड़ जवाब: "डर गए क्या?"

बहस के दौरान जब काजी ने 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) और सलमान खान के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात कही, तो रीति ने इसे जरा भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने काजी का मजाक उड़ाते हुए और उनके डर को उजागर करते हुए करारा जवाब दिया।

रीति ने बेबाक अंदाज में कहा, "बात रही दूसरे 'वीकेंड के वार' की धमकी की… अच्छा, धमकी? अरे आपको जो लगना है लगे! आपको धमकी लग गई? डर गए क्या? धमकी देने में इस घर में किसी को मनाही नहीं है!"

सोशल मीडिया पर वायरल हुई फाइट

रीति तिवारी के इस बेबाक और दबंग अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। वहीं, कई लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। मनोज तिवारी के फैंस भी रीति के इस निडर रूप को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान इस फाइट पर काजी और रीति में से किसकी क्लास लगाते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 08:46 am

Published on:

25 Sept 2026 08:29 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मेरे पापा आपको ये करते देख लेते, आपकी हालत बुरी कर देते’ रीति तिवारी ने फिर काजी तौकीर पर निकाली भड़ास

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘समय रैना का एनकाउंटर करो’, कंटेस्टेंट की शिकायत पर भड़के एजाज खान, शो को बताया ‘स्क्रिप्टेड’

Ajaz Khan on Samay Raina
OTT

“डर- डर के देखता हूं”, मनोज तिवारी ने बेटी रीति के ‘बिग बॉस 20’ में होने पर दिया बयान

Manoj Tiwai reaction on daughter Rhiti in Bigg Boss 20
OTT

Bigg Boss 20: कनिका मान संग ‘वन-साइडेड लव’ पर गुल्लू की सफाई, बोले- हम सिर्फ दोस्त हैं, कोई लव एंगल नहीं

kushal tanwar Confirmed divorce and viral photo truth in bigg boss 20
OTT

Bigg Boss 20: बेघर होने के बाद रोहेद खान ने काजी तौकीर को लेकर तोड़ी चुप्पी, खोला घर के अंदर का राज

Rohed Khan reveals Qazi Touqeer nature after eviction
OTT

1 मिनट 59 सेकंड तक गौहर खान करती रहीं काजी तौकीर की तारीफ, तबीयत खराब ड्रामे पर वीडियो किया शेयर

Gauahar Khan Praised Qazi Touqeer after salman khan angry chest pain drama
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.