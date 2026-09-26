कैप्टेंसी टास्क के बाद रोईं ईशा रिखी, तो माही विज भड़कीं, बोलीं- बादशाह की छवि पर लग रहे हैं आरोप

Mahhi Vij On Isha Rikhi Bigg Boss 20:रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण उलझते जा रहे हैं और हाई-वोल्टेज ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में सह-कंटेस्टेंट काजी तौकीर (Qazi Touqeer) और एक्ट्रेस ईशा रिखी (Isha Rikhi) के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस बहस के बाद ईशा रिखी का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और वह फूट-फूट कर रोती नजर आईं। ईशा का दावा था कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान काजी ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिससे वह काफी डरी गई थीं।