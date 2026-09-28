Bigg Boss 20: ‘ये चलती फिरती फ्लर्ट हैं’ रीति तिवारी ने कनिका मान के स्कूल में सीखी चीजों पर दिया बयान, कुशल तंवर भी हंस पड़े

इसके बाद कुशल तंवर बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, "इसे फ्लर्ट नहीं कहते, ऐसे लोगों को तो छेड़ू कहते हैं! असल दिक्कत तो तब होती है जब क्लब वगैरह में कोई ऐसे देख ले। अब कोई लड़का सोचेगा कि देखो भाई वो लड़की तो मुझे ही देख रही है। वो बेचारा तो यही सोचेगा कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि यहां तो मैडम की पुरानी ग्रूमिंग क्लासेस की प्रैक्टिस चल रही है! वो बेचारा अपने दोस्तों से जाकर कहेगा- 'देख भाई, वो लड़की तेरे भाई को ताड़ रही है!'" तीनों की इस मजेदार बातचीत का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं।