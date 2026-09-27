‘बच्चों का बिग बॉस है चलने दो’ मनोज तिवारी ने रीति के सुर्खियों में रहने पर दिया बयान, बोले- खेल है आनंद लीजिए

खुद 'बिग बॉस' के सीजन 4 के फेमस कंटेंस्टंट रह चुके मनोज तिवारी ने रियलिटी शो के फॉर्मेट को समझाते हुए दर्शकों को कहा, "यह सब बच्चों का बिग बॉस है, इसको आराम से चलने दीजिए। बिग बॉस एक ऐसा खेल है जहां घर के अंदर 24 घंटे कुछ न कुछ घटता रहता है। इसलिए शो में हो रही चीजों को देखकर किसी को भी परेशान या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी बिग बॉस के घर में रह चुका हूं, इसलिए मैं इसके माहौल को अच्छी तरह समझता हूं। यह केवल एक खेल है और इसका आनंद लेना चाहिए।"