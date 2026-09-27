Bigg Boss 20: सलमान खान ने रीति तिवारी को बताया कौन हैं काजी तौकीर? बोले- जब वोटिंग के लगते थे 4 रुपये तब जीता था शो

Salman Khan React Rhiti Tiwari abusing Language: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का मंच इन दिनों जबरदस्त हंगामे और हाई-वोल्टेज ड्रामे का केंद्र बना हुआ है। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने घर के सदस्यों की जमकर क्लास लगाई। इस बार सलमान के निशाने पर आईं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी (Riti Tiwari)। रीति द्वारा शो के को-कंटेस्टेंट काजी तौकीर (Qazi Touqeer) पर किए गए तंज पर सलमान खान ने बेहद कड़े शब्दों में रीति को आईना दिखाया।