स्वरा भास्कर ने Gen Z को बताया बेहद खतरनाक, ‘राइज एंड फॉल 2’ में राज ग्रोवर के पैर छूने पर दिया बयान

Raj Grover In Rise And Fall Season 2:रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) अपने प्रीमियर के साथ ही लगातार विवादों और ड्रामे की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। शो के कंटेस्टेंट्स के बीच बन-बिगड़ रहे समीकरण दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया स्टार राज ग्रोवर (Raj Grover), यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) और स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें राज ग्रोवर के अचानक 'माफी मांगने' और 'पैर छूने' पर स्वरा भास्कर का रिएक्शन नेटिजन्स को खूब पसंद आ रहा है। वहीं, राज को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं।