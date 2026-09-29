‘तमाचा यहां खाएगा, तालियां बाहर बजेंगी’ ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चाहर चौधरी ने रोते हुए शहजाद पूनावाला पर निकाला गुस्सा

प्रियंका ने रोते हुए गुस्से में कहा, "मैं रात भर एक मिनट के लिए भी नहीं सो पाई हूं इस इंसान की वजह से! मैं अपने परिवार को खुद पालने वाली लड़की हूं, मेरे काम से मेरा घर चलता है। मैं मेहनत करके यहां तक पहुंची हूं।" प्रियंका को रोते और गुस्सा होते देख शहजाद पूनावाला ने उन पर तंज कसते हुए कहा, "सुबह-सुबह फिर से ड्रामा शुरू हो गया है।" शहजाद की यह बात सुनते ही प्रियंका का पारा और चढ़ गया और उन्होंने सीधे तौर पर शहजाद को चेतावनी दे डाली।