कब है मिस्टर फैजू की शादी? अभिनेत्री युविका चौधरी ने दिखाया कार्ड, बोलीं- इतनी जल्दी

Mr. Faisu Wedding Date: सोशल मीडिया स्टार और टीवी पर्सनालिटी मिस्टर फैजू (Faisal Shaikh) के फैंस के लिए एक बेहद खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से अपनी लव लाइफ और शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले फैसल शेख उर्फ फैजू आखिरकार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभिनेत्री और फैजू की करीबी दोस्त युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैजू की शादी के वेडिंग कार्ड का एक वीडियो शेयर कर शादी की डेट पर खुलासा किया है।