नस्लभेद विवाद के बाद यूट्यूबर परमवीर बेनीवाल ने अपनी कमाई का किया खुलासा, बोले- ‘क्या अभी भी नौकरी दे रहे हैं?’

Paramvir Beniwal YouTube Earnings: भारतीय यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर परमवीर सिंह बेनीवाल ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बताया कि उन्होंने एक दिन में यूट्यूब से कितनी कमाई की। यह खुलासा तब हुआ जब वे लास वेगास के एक वायरल विवाद में फंस गए थे, जब कुछ लाइवस्ट्रीमर्स ने कथित तौर पर 7-Eleven में 12 डॉलर प्रति घंटे की नौकरी का ऑफर देकर उनका मजाक उड़ाया। तब परमवीर ने अपने तीन यूट्यूब चैनलों में से सिर्फ एक से हुई एक दिन की 3.03 लाख रुपये की कमाई दिखाई और तंज कसते हुए कहा, "क्या अभी भी नौकरी दे रहे हैं?" इसके साथ ही परमवीर ने इस घटना को भारतीयों के बारे में नस्लभेद वाली सोच से प्रेरित बताया और करारा जवाब हुए कहा, "आप मुझे हायर नहीं कर सकते।"