सिद्धार्थ मल्होत्रा का योद्धा लुक देख याद आया थॉर? सोशल मीडिया पर किसी ने कहा ‘मार्वल’, तो किसी ने किया विरोध

जहां कुछ लोगों को सिद्धार्थ के लुक में हॉलीवुड सुपरहीरो की झलक नजर आई, वहीं कई यूजर्स ने इस तुलना से असहमति जताई। एक यूजर ने कहा कि यह थॉर जैसा नहीं, बल्कि ‘शुद्ध भारतीय योद्धा’ वाला अंदाज है। तो वहीं, कुछ यूजर्स ने मार्वल की हालिया री-रिलीज से फिल्म की तुलना किए जाने पर भी सवाल उठाए। एक कमेंट में इस तुलना को लेकर तंज किया गया, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा कि आखिर ये सब क्या बनाया जा रहा है।