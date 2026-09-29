‘राइज एंड फॉल 2’ में कायरा से भिड़ीं काजल राघवानी, डेटिंग शो पर तंज के बाद जैकेट खोलने का VIDEO वायरल

Rise and Fall 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। अब शो से काजल राघवानी और कायरा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी है। बहस के दौरान काजल ने कायरा के डेटिंग शो से जुड़े बैकग्राउंड पर तंज कसा। बात इतनी बढ़ी कि काजल ने बहस के बीच अपनी जैकेट भी खोल दीं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।