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‘राइज एंड फॉल 2’ में कायरा से भिड़ीं काजल राघवानी, डेटिंग शो पर तंज के बाद जैकेट खोलने का VIDEO वायरल

Rise and Fall 2 Viral Video: ‘राइज एंड फॉल’ में काजल राघवानी और कायरा के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। डेटिंग शो को लेकर तंज और जैकेट खोलने के अंदाज पर काजल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 29, 2026

Kajal Raghwani Rise and Fall 2

‘राइज एंड फॉल 2’ में कायरा से भिड़ीं काजल राघवानी (सोर्स: X-@alinak98__)

Rise and Fall 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। अब शो से काजल राघवानी और कायरा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी है। बहस के दौरान काजल ने कायरा के डेटिंग शो से जुड़े बैकग्राउंड पर तंज कसा। बात इतनी बढ़ी कि काजल ने बहस के बीच अपनी जैकेट भी खोल दीं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

डेटिंग शो को लेकर कायरा पर काजल ने कसा तंज

वायरल वीडियो में काजल राघवानी और कायरा के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। इसी दौरान काजल ने कायरा के डेटिंग शो के बैकग्राउंड को लेकर तंज किया। दोनों के बीच बातचीत धीरे-धीरे तीखी होती नजर आई।

काजल का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। हालांकि, वायरल क्लिप में हुई पूरी बातचीत का संदर्भ स्पष्ट नहीं है, इसलिए विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, इसे लेकर सिर्फ वीडियो के आधार पर पूरी तस्वीर साफ नहीं होती।

बहस के बीच जैकेट खोलने पर भी हुई चर्चा

बहस के दौरान काजल ने अपनी जैकेट खोल दी। उनका ये अंदाज भी वीडियो का खास हिस्सा बन गया और सोशल मीडिया पर लोग इसी को लेकर भी प्रतिक्रिया देने लगे।

कुछ यूजर्स ने काजल के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। एक यूजर ने इसे ‘बिलो द बेल्ट’ कमेंट बताया, जबकि दूसरे ने इसे ‘घिनौना’ कहा। वहीं कुछ लोगों ने काजल को शो से बाहर करने की मांग तक कर दी। एक अन्य यूजर ने उनके व्यवहार को ‘घटिया’ बताया।

सोशल मीडिया पर काजल को किया गया ट्रोल

कायरा के साथ बहस और उसके दौरान काजल के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने काजल के अंदाज की आलोचना की, जबकि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह पूरा मामला शो के दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

‘राइज एंड फॉल’ में कंटेस्टेंट्स के बीच सत्ता और गेम को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में काजल और कायरा के बीच हुई यह बहस भी शो के चर्चित पलों में शामिल हो गई है।

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Updated on:

29 Sept 2026 05:46 pm

Published on:

29 Sept 2026 05:39 pm

Hindi News / Entertainment / ‘राइज एंड फॉल 2’ में कायरा से भिड़ीं काजल राघवानी, डेटिंग शो पर तंज के बाद जैकेट खोलने का VIDEO वायरल

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