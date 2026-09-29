सिवेट के एविक्शन के बाद टूटीं निहारिका तिवारी, राइज एंड फॉल सीजन 2 घरवालों ने समझाकर संभाला, वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

सिवेट के जाने से इमोशनल हुईं निहारिका तिवारी (सोर्स; x-@CinemaRareIN)
Rise and Fall 2 Eviction: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में पावर और स्ट्रैटेजी के बीच कंटेस्टेंट्स के रिश्ते भी लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। सिवेट तोमर के एविक्शन के बाद निहारिका तिवारी इमोशनल हो गईं। उनके इस इमोशनल मोमेंट के दौरान शो के घरवालों ने उन्हें समझाया और संभालने की कोशिश की।
सिवेट तोमर के शो से बाहर होने के बाद निहारिका तिवारी भावुक नजर आईं। सिवेट के जाने का उन पर असर देखने को मिला और वह अपने इमोशंस संभाल नहीं पाईं। इस दौरान घर के दूसरे कंटेस्टेंट्स ने निहारिका को समझाया और उनका हौसला बढ़ाया।
शो का यह मोमेंट अब चर्चा में है। रियलिटी शो में जहां कंटेस्टेंट्स के बीच पावर और गेम को लेकर टकराव देखने को मिलता है, वहीं ऐसे इमोशनल पल उनके बीच बने रिश्तों की दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं।
‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में वीरेंद्र सहवाग बतौर होस्ट नजर आ रहे हैं। शो में 15 कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स के बीच बांटा गया है। पेंटहाउस से लेकर बेसमेंट तक चलने वाले इस गेम में कंटेस्टेंट्स के फैसले उनके गेम पर असर डालते हैं।
इस सीजन में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत नजर आए हैं। शो में अलायंस, स्ट्रैटेजी, पावर मूव्स और राइवलरी के बीच हर फैसला गेम की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सिवेट के जाने के बाद निहारिका का भावुक होना शो में रिश्तों और इमोशंस के पहलू को सामने लाता है।
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