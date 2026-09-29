सिवेट के एविक्शन के बाद टूटीं निहारिका तिवारी, राइज एंड फॉल सीजन 2 घरवालों ने समझाकर संभाला, वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

इस सीजन में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत नजर आए हैं। शो में अलायंस, स्ट्रैटेजी, पावर मूव्स और राइवलरी के बीच हर फैसला गेम की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सिवेट के जाने के बाद निहारिका का भावुक होना शो में रिश्तों और इमोशंस के पहलू को सामने लाता है।