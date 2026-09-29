29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

सिवेट के एविक्शन के बाद टूटीं निहारिका तिवारी, राइज एंड फॉल सीजन 2 घरवालों ने समझाकर संभाला, वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

Rise and Fall Season 2: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में सिवेट तोमर के एविक्शन के बाद निहारिका तिवारी भावुक हो गईं। घरवालों ने उन्हें समझाकर संभाला।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 29, 2026

Rise and Fall Season 2

सिवेट के जाने से इमोशनल हुईं निहारिका तिवारी (सोर्स; x-@CinemaRareIN)

Rise and Fall 2 Eviction:राइज एंड फॉल सीजन 2’ में पावर और स्ट्रैटेजी के बीच कंटेस्टेंट्स के रिश्ते भी लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। सिवेट तोमर के एविक्शन के बाद निहारिका तिवारी इमोशनल हो गईं। उनके इस इमोशनल मोमेंट के दौरान शो के घरवालों ने उन्हें समझाया और संभालने की कोशिश की।

सिवेट के जाने के बाद भावुक हुईं निहारिका

सिवेट तोमर के शो से बाहर होने के बाद निहारिका तिवारी भावुक नजर आईं। सिवेट के जाने का उन पर असर देखने को मिला और वह अपने इमोशंस संभाल नहीं पाईं। इस दौरान घर के दूसरे कंटेस्टेंट्स ने निहारिका को समझाया और उनका हौसला बढ़ाया।

शो का यह मोमेंट अब चर्चा में है। रियलिटी शो में जहां कंटेस्टेंट्स के बीच पावर और गेम को लेकर टकराव देखने को मिलता है, वहीं ऐसे इमोशनल पल उनके बीच बने रिश्तों की दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं।

15 कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहा है पावर गेम

‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में वीरेंद्र सहवाग बतौर होस्ट नजर आ रहे हैं। शो में 15 कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स के बीच बांटा गया है। पेंटहाउस से लेकर बेसमेंट तक चलने वाले इस गेम में कंटेस्टेंट्स के फैसले उनके गेम पर असर डालते हैं।

इस सीजन में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत नजर आए हैं। शो में अलायंस, स्ट्रैटेजी, पावर मूव्स और राइवलरी के बीच हर फैसला गेम की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सिवेट के जाने के बाद निहारिका का भावुक होना शो में रिश्तों और इमोशंस के पहलू को सामने लाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 12:59 pm

Published on:

29 Sept 2026 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / सिवेट के एविक्शन के बाद टूटीं निहारिका तिवारी, राइज एंड फॉल सीजन 2 घरवालों ने समझाकर संभाला, वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर की होगी वापसी? वीरेंद्र सहवाग के सामने लगेगी फटकार

Siwet Tomar Eviction Rise And Fall 2
OTT

Kahan Shuru Kahan Khatam OTT: फिल्म ‘कहां शुरू कहां खत्म’ को 3 साल बाद मिली ओटीटी पर जगह, 1 अक्टूबर को होगी रिलीज

Kahan Shuru Kahan Khatam OTT Release on 1 october jiohotstar after 3 years
OTT

‘मिर्जापुर द मूवी’ के डायरेक्टर ने खोले कई राज, ‘शूरवीर’ विवाद से लेकर रसिका दुगल की ट्रोलिंग तक पर बोले गुरमीत सिंह

Mirzapur The Movie
बॉलीवुड

छोटी स्कर्ट, बुर्का और डायपर को लेकर कृति सेनन ने शेयर की स्टोरी, कमेंट में एक ने बोला- पैसों का खेल दूसरे ने कहा- पब्लिसिटी

Kriti Sanon instagram story short skirt burkha and diaper conversation
बॉलीवुड

कब है मिस्टर फैजू की शादी? अभिनेत्री युविका चौधरी ने दिखाया कार्ड, बोलीं- इतनी जल्दी

Yuvika Choudhary show mr faisu wedding card reveals date is 19 october
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.