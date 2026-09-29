29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

छोटी स्कर्ट, बुर्का और डायपर को लेकर कृति सेनन ने शेयर की स्टोरी, कमेंट में एक ने बोला- पैसों का खेल दूसरे ने कहा- पब्लिसिटी

Kriti Sanon Post: अभिनेत्री कृति सेनन ने छोटी स्कर्ट, बुर्का और डायपर पर स्टोरी शेयर की है, जिससे इंटरनेट पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 29, 2026

Kriti Sanon instagram story short skirt burkha and diaper conversation

कृति सेनन की इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर हो रही आलोचना (Photo Source- Instagram/kritisanon)

Kriti Sanon Instagram: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) अपने बेबाक अंदाज और संजीदा मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो पोस्ट किया है वह चर्चा का विषय बन गया है और लोग उसे लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। कृति सेनन ने अपने एक बेहद मार्मिक और विचार करने वाली स्टोरी शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कृति ने अपनी स्टोरी में छोटी स्कर्ट, बुर्का और बच्चों के डायपर को लेकर समाज पर तंज कसा है।

कृति सेनन ने पोस्ट में क्या लिखा?

कृति सेनन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की। जिसमें बेहद सादगी लेकिन गहराई के साथ एक काल्पनिक संवाद (Dialogue) लिखा हुआ था। उसमें छोटी स्कर्ट, बुर्का आपस में बात कर रहे हैं। पोस्ट में लिखा था, "छोटी स्कर्ट ने पूछा, क्या यह मेरी गलती थी? बुर्के ने जवाब दिया, "नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।" कोने में पड़ा डायपर तो कुछ बोल भी नहीं पाया।"

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 10:52 am

Published on:

29 Sept 2026 10:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / छोटी स्कर्ट, बुर्का और डायपर को लेकर कृति सेनन ने शेयर की स्टोरी, कमेंट में एक ने बोला- पैसों का खेल दूसरे ने कहा- पब्लिसिटी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बादशाह ने फैंस को कहा शुक्रिया, तो लोगों ने लगाए कयास, किसी ने लिया ईशा रिखी का नाम, तो कोई बोला- भाई गलत कदम मत उठाना

Badshah thanks to fans netizens Speculation isha rikhi evicted bigg boss 20
बॉलीवुड

‘हनुमान अंश’ देखने के अगले दिन आया ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर, शहजाद पूनावाला ने बताया भगवान का संकेत

Shehzad Poonawala On Hanuman Ansh
बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत संग बंद हुई फिल्म ‘पानी’ पर बोलीं आयशा कपूर, बताई YRF से दूरी की वजह

Ayesha Kapoor On shelved film 'Paani' with Sushant Singh Rajput
बॉलीवुड

‘वो जिसके साथ भी है खुश है’, सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल रानी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो जिये

Sunita Ahuja On Govinda-Komal Rani Rumours
बॉलीवुड

कौन हैं मल्लिका नायक? जिन्होंने सुनीता आहूजा को बताया ‘वॉरियर’, ‘महाभारत’ से कमा चुकीं शोहरत

Sunita Ahuja- Govinda Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.