छोटी स्कर्ट, बुर्का और डायपर को लेकर कृति सेनन ने शेयर की स्टोरी, कमेंट में एक ने बोला- पैसों का खेल दूसरे ने कहा- पब्लिसिटी

Kriti Sanon Instagram: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) अपने बेबाक अंदाज और संजीदा मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो पोस्ट किया है वह चर्चा का विषय बन गया है और लोग उसे लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। कृति सेनन ने अपने एक बेहद मार्मिक और विचार करने वाली स्टोरी शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कृति ने अपनी स्टोरी में छोटी स्कर्ट, बुर्का और बच्चों के डायपर को लेकर समाज पर तंज कसा है।