‘वो जिसके साथ भी है खुश है’, सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल रानी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो जिये

सुनीता आहूजा- गोविंदा, कोमल रानी (फोटो सोर्स- Instagram/sarishmedia)
Sunita Ahuja On Govinda-Komal Rani Rumours: गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब सुनीता आहूजा ने अपने पति को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। मुंबई के लालबागचा राजा में गोविंदा को कोमल रानी के साथ देखे जाने के बाद सुनीता ने कहा कि वह अपने पति या उनकी को-स्टार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहतीं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ यह देख रही हैं कि गोविंदा खुश हैं और वह उनके लिए दुआ करती हैं।
सुनीता आहूजा ने 'सरिश मीडिया' से बातचीत में कहा कि वह गोविंदा या उनकी को-स्टार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा, 'मैं देख रही हूं कि वह खुश हैं, भगवान उन्हें खुश रखे।' सुनीता ने आगे कहा कि गोविंदा जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें वैसे ही जीने देना चाहिए।
सुनीता का यह बयान ऐसे समय आया है, जब गोविंदा और कोमल रानी के लालबागचा राजा पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दोनों वहां गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे। इससे कुछ घंटे पहले सुनीता भी इसी पंडाल में दर्शन कर चुकी थीं।
बातचीत के दौरान सुनीता ने साफ किया कि वह इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहतीं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना यही है कि गोविंदा जहां भी हों और जिसके साथ भी हों, खुश रहें।
सुनीता ने यह भी कहा कि वह बार-बार किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। उनके मुताबिक, इस समय उनका मुख्य ध्यान अपने काम पर है और वह लगातार चल रही कॉन्ट्रोवर्सी में उलझने के बजाय अपनी जिंदगी और काम पर फोकस करना चाहती हैं।
गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार को हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में एक साथ देखा गया था। सामने आए वीडियो में दोनों दर्शन और आरती में शामिल होते नजर आए। यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इससे पहले गोविंदा और कोमल के कथित रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थीं।
गोविंदा ने हालांकि इन चर्चाओं को खारिज किया है। उन्होंने कोमल के साथ अपने रिश्ते को पेशेवर बताया और कहा कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर चल रही अफवाहों के पीछे उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है।
लालबागचा राजा में गोविंदा को कोमल के साथ देखे जाने के अगले दिन सुनीता ने अपने पालतू कुत्ते के साथ बातचीत के दौरान इंसानों और जानवरों के रिश्ते की तुलना करते हुए कहा था कि इंसानों को कितना भी प्यार दो, वे धोखा दे देते हैं। हालांकि, उस वक्त भी उन्होंने गोविंदा या कोमल रानी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था।
इसके बाद सुनीता ने कोलकाता के एक मंदिर में भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनका घर बिना किसी वजह के टूट रहा है और उन्होंने महिलाओं तथा जेन-जी से उन्हें समर्थन देने की अपील की थी।
इस विवाद के बीच कोमल रानी स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी कर अपने ऊपर लग रहे ‘होमब्रेकर’ जैसे आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति पहले से टूटे हुए घर को नहीं तोड़ सकता। कोमल ने सुनीता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं, इस पूरे मामले में गोविंदा ने कोमल रानी के साथ अपने रिश्ते को प्रोफेशनल बताया है। ऐसे में फिलहाल गोविंदा और कोमल के बीच किसी रोमांटिक रिश्ते की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सुनीता के ताजा बयान से इतना साफ है कि फिलहाल वह इस विवाद पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहतीं। उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता देने की बात कही है और लोगों से भी अपनी जिंदगी में खुश रहने पर ध्यान देने की अपील की है।
गोविंदा, सुनीता आहूजा और कोमल रानी से जुड़े इस मामले में पिछले कुछ दिनों में कई बयान सामने आ चुके हैं। ऐसे में सुनीता का नया बयान इस पूरे विवाद पर उनकी मौजूदा प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग