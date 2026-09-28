‘वो जिसके साथ भी है खुश है’, सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल रानी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- जैसी जिंदगी जीना चाहता है वो जिये

Sunita Ahuja On Govinda-Komal Rani Rumours: गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब सुनीता आहूजा ने अपने पति को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। मुंबई के लालबागचा राजा में गोविंदा को कोमल रानी के साथ देखे जाने के बाद सुनीता ने कहा कि वह अपने पति या उनकी को-स्टार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहतीं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ यह देख रही हैं कि गोविंदा खुश हैं और वह उनके लिए दुआ करती हैं।