गौहर खान का ‘बिग बॉस 20’ फेम Yung DSA की PR टीम पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मैंने ऐसा कब कहा?

गौहर ने पीआर टीम को सीधे संबोधित करते हुए कहा, "यंग के PR वालों, प्लीज मेरा नाम लेकर हेडलाइन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग यह गलत टाइटल क्यों डाल रहे हैं कि मैंने कहा कि यंग फेक है? मैंने तो कभी यंग को फेक बोला ही नहीं! मैंने तो उस ग्रुप के रिएक्शन के बारे में बोला था कि अगर उन्हें पता लगे कि यंग नॉर्मली भी बात करता है, तो क्या वह वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे काजी का झूठ पकड़ा जाने पर किया था? मैंने उस ग्रुप के बारे में बोला था, यंग के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। फिर आप लोग मेरे नाम को लेकर ऐसी हेडलाइंस क्यों बना रहे हैं?"