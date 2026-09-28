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राहत फतेह अली खान हुए दिलजीत दोसांझ के गाने के मुरीद, बोले- बड़े-बड़े आर्टिस्ट जो नहीं कर पाते तो दिलजीत ने किया

Rahat Fateh Ali Khan On Diljit Dosanjh: फेमस सूफी गायक राहत फतेह अली खान ने दिलजीत दोसांझ की जमकर तारीफ की है। राहत फतेह अली खान ने कहा कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का गाना गाने में बड़े-बड़े दिग्गज आर्टिस्ट घबराते हैं, लेकिन दिलजीत ने शानदार तरीके से ये किया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 28, 2026

Rahat Fateh Ali Khan Praised Diljit Dosanjh on nusrat sahab sing song

राहत फतेह अली ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ (Photo Source- Instagram/diljitdosanjh)

Rahat Fateh Ali Khan Praised Diljit Dosanjh Singing: संगीत की दुनिया में जब दो अलग-अलग पीढ़ियों या शैलियों के सितारे एक-दूसरे के हुनर का सम्मान करते हैं, तो संगीत सुनने वालों के दिल खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब सूफी और शास्त्रीय गायकी के उस्ताद राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) ने पंजाबी रॉकस्टार और ग्लोबल आइकॉन दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) की जमकर तारीफ की। राहत फतेह अली खान, दिलजीत दोसांझ द्वारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान (खान साहब) के गाने को गाए जाने के अंदाज और उनके समर्पण से बेहद प्रभावित नजर आए।

राहत फतेह अली खान ने दिलजीत को क्या कहा?

नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वालियों और गानों को अपनी आवाज देना किसी भी गायक के लिए एक बेहद मुश्किल चुनौती माना जाता है। इस बारे में बात करते हुए राहत फतेह अली खान ने कहा कि खान साहब की गायकी इतनी जटिल और समृद्ध है कि बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार भी उनके गानों को हाथ लगाने या गाने से पहले घबराते हैं।

दिलजीत दोसांझ के एक प्रयास की सराहना करते हुए राहत फतेह अली खान ने कहा, "यह बेहद कम देखने को मिलता है। बड़े-बड़े आर्टिस्ट खान साहब का गाना गाते हुए घबरा जाते हैं, लेकिन दिलजीत भाई ने पूरे इंसाफ के साथ, जितना वो कर सकते थे, बिल्कुल दिल से और श्रद्धा से वो काम किया है। उनका यह समर्पण हमें साफ नजर भी आ रहा है और कानों में सुनाई भी दे रहा है। मैं दिलजीत भाई की इस लगन की दिल से प्रशंसा करूंगा।"

दिलजीत दोसांझ का ग्लोबल जलवा और संगीत के प्रति आस्था

दिलजीत दोसांझ अपने अंतरराष्ट्रीय दौरों (Coachella और Dil-Luminati Tour) के जरिए पंजाबी संगीत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला चुके हैं। वह अक्सर अपने लाइव शोज और गानों में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और अन्य महान संगीतकारों को याद करते हैं और उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना 'सांसो की माला' गाया था।

ऐसे में राहत फतेह अली खान के मुताबिक, दिलजीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी लेजेंड के गाने को सिर्फ नकल करने के लिए नहीं गाते, बल्कि पूरी श्रद्धा और अपने खास अंदाज के साथ प्रस्तुत करते हैं। यही वजह है कि उनकी गायकी लोगों के दिलों को सीधे छूती है।

फैंस ने जताया प्यार

राहत फतेह अली खान द्वारा दिलजीत दोसांझ की तारीफ किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों कलाकारों के प्रशंसक बेहद खुश हैं। संगीत प्रेमियों का कहना है कि यह सच्चा संगीत ही है जो सीमाओं और भाषाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ता है। उस्ताद राहत फतेह अली खान का यह बड़प्पन और दिलजीत दोसांझ की संगीत के लिए निष्ठा आज के नए कलाकारों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है।

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Updated on:

28 Sept 2026 08:24 am

Published on:

28 Sept 2026 07:59 am

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