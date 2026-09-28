राहत फतेह अली खान हुए दिलजीत दोसांझ के गाने के मुरीद, बोले- बड़े-बड़े आर्टिस्ट जो नहीं कर पाते तो दिलजीत ने किया

Rahat Fateh Ali Khan Praised Diljit Dosanjh Singing: संगीत की दुनिया में जब दो अलग-अलग पीढ़ियों या शैलियों के सितारे एक-दूसरे के हुनर का सम्मान करते हैं, तो संगीत सुनने वालों के दिल खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब सूफी और शास्त्रीय गायकी के उस्ताद राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) ने पंजाबी रॉकस्टार और ग्लोबल आइकॉन दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) की जमकर तारीफ की। राहत फतेह अली खान, दिलजीत दोसांझ द्वारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान (खान साहब) के गाने को गाए जाने के अंदाज और उनके समर्पण से बेहद प्रभावित नजर आए।