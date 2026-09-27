तेज प्रताप यादव ने स्वरा भास्कर को कर दिया रोस्ट? बात करते-करते लगाया ‘जय सनातन’ का नारा, वीडियो हुआ वायरल

तेज प्रताप यादव-स्वरा भास्कर (फोटो सोर्स- Instagram/primevideo)
Tej Pratap Yadav-Swara Bhasker: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का पहला एपिसोड प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में आ गया है। इस क्लिप में तेज प्रताप यादव अपने साथी कंटेस्टेंट्स के साथ 'राधे-राधे' और 'जय सनातन' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि ये सीन अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शो में एंट्री और तेज प्रताप के साथ उनकी बातचीत के कुछ देर बाद दिखाई देता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों घटनाओं को जोड़कर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
शो के पहले एपिसोड में स्वरा भास्कर और तेज प्रताप यादव के बीच बातचीत भी देखने को मिली। स्वरा ने उनसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कराने की बात कही। तेज प्रताप ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शो के दौरान यह मुलाकात कराने की बात कही।
इसके कुछ समय बाद तेज प्रताप को शहजाद पूनावाला, यूट्यूबर मनीष कश्यप और रियलिटी टीवी से जुड़े सिवेट तोमर के साथ ‘राधे-राधे’ और ‘जय सनातन’ बोलते हुए देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ये पल उस बातचीत के बाद आया जब शहजाद ने स्वरा के शो में आने पर उनसे अभिवादन नहीं किया था।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे स्वरा भास्कर पर तेज प्रताप का तंज या ‘रोस्ट’ बता रहे हैं। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में तेज प्रताप के इस नारे को स्वरा भास्कर के लिए सीधे तौर पर कही गई टिप्पणी के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए इसे फिलहाल सोशल मीडिया की व्याख्या के तौर पर ही देखा जा रहा है।
इससे पहले तेज प्रताप और शहजाद पूनावाला की जोड़ी भी शो शुरू होने से पहले चर्चा में आ चुकी है। दोनों ने सोशल मीडिया पर साथ वीडियो शेयर किया था और अपने अलग अंदाज में शो में साथ आने की बात कही थी।
'राइज एंड फॉल' के प्रीमियर में स्वरा ने अपने शरीर को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद पिछले कुछ वर्षों में उन्हें ऑनलाइन कई तरह के नामों से ट्रोल किया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने ऐसा आउटफिट पहना था, जिस पर ‘Moti’ लिखा हुआ था। स्वरा ने समझाया कि उन्होंने ट्रोलिंग में इस्तेमाल किए गए शब्द को ही स्वीकार कर उसे अपने तरीके से अपनाने का फैसला किया है।
अभिनेत्री पहले भी सोशल मीडिया पर कह चुकी हैं कि बच्चे के जन्म के बाद शरीर में बदलाव को लेकर महिलाओं पर तुरंत पुराने रूप में लौटने का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पुराने पोस्ट में लिखा था कि मां बनने के बाद जिंदगी में बदलाव आता है और शरीर को किसी दूसरे व्यक्ति की तय की हुई समयसीमा के मुताबिक बदलने की जरूरत नहीं है।
'राइज एंड फॉल' सीजन 2 का प्रीमियर 26 सितंबर 2026 को हुआ है। इस सीजन को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं और शो में कुल 15 कंटेस्टेंट्स हैं। इनमें स्वरा भास्कर, तेज प्रताप यादव, शहजाद पूनावाला, गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, सारा गुरपाल, काजल राघवानी, सिवेट तोमर, निहारिका तिवारी, कैरा अनु, राज ग्रोवर, इरीना रुडाकोवा, मनीष कश्यप और अनिश भगत शामिल हैं। शो का फॉर्मेट ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ के बीच सत्ता और रणनीति के खेल पर आधारित है। नए एपिसोड रोजाना रिलीज किए जा रहे हैं।
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