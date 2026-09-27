तेज प्रताप यादव ने स्वरा भास्कर को कर दिया रोस्ट? बात करते-करते लगाया ‘जय सनातन’ का नारा, वीडियो हुआ वायरल

Tej Pratap Yadav-Swara Bhasker: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का पहला एपिसोड प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में आ गया है। इस क्लिप में तेज प्रताप यादव अपने साथी कंटेस्टेंट्स के साथ 'राधे-राधे' और 'जय सनातन' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि ये सीन अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शो में एंट्री और तेज प्रताप के साथ उनकी बातचीत के कुछ देर बाद दिखाई देता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों घटनाओं को जोड़कर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।