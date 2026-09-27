दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने बताया कैसे लड़कियों रख सकती हैं खुद को सुरक्षित? बोलीं- भारत में जो हो रहा नहीं होगा बंद

Khushboo Patani Video: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी (Disha Patani) की बहन खुशबू पाटनी (Khushboo Patani), जो सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, एक बार फिर चर्चा में हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुशबू ने लड़कियों के लिए एक कड़क सलाह दी है। एक वायरल वीडियो में खुशबू पाटनी लड़कियों को आत्मरक्षा (Self-Defense) के लिए 'पिस्तौल' यानी एक एयर गन रखने और उसकी ट्रेनिंग लेने की वकालत करती नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि जब तक लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगी, तब तक भारत में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी बंद नहीं होगी।